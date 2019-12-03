Рятувальники зрештою знайшли знесилену туристку, а згодом і її супутника

В Австралії врятували двох мандрівників, які 12 днів провели в пустелі без їжі. Троє приятелів серед них 52-річна Тамра Макбіт-Райлі - вирушили в подорож віддаленими куточками країни.

Згодом автівка застрягла в пересохлій річці. Витягти машину самотужки вони не змогли. Коли харчі закінчилися, чоловіки пішли шукати найближче поселення, а жінка залишилася біля джерела.

Рятувальники зрештою знайшли знесилену туристку, а згодом і її супутника. Ще одного вважають зниклим безвісти.