Переговоры в "нормандском формате": Пристайко сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 3 декабря, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне заявил, что Украина настаивает на том, что переговоры в "нормандском формате" не должны привести к уступкам по ряду направлений. Об этом пишет "РБК-Украина".
По его словам, это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.
"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (на неподконтрольной территории Донбасса - ред.) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - заявил Пристайко.
Министр отметил, что должен быть установлен контроль над украинско-российской границей в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
"Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", - добавил министр.
Кроме того, он заявил, что принципиальной позицией Украины является отсутствие прямых переговоров украинских властей с самопровозглашенной "властью" ОРДЛО.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
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