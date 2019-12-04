На Донбасі бойовики ігнорують режим тиші [ Редактировать ]
Проросійські окупанти й далі ігнорують режим тиші на Донбасі. Попередньої доби противник атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї неподалік Новолуганського та Лебединського.
За попередніми даними, серед українських оборонців - ніхто не постраждав. Тим часом поблизу Мар'їнки бойовики нарешті надали гарантії дотримання режиму припинення вогню. Там місцеві мешканці вже понад тиждень живуть без електрики - через негоду знеструмлені понад пів сотні приватних будинків. Сьогодні ремонтні бригади розпочнуть лагодити лінії елетропередач. Більше про ситуацію на передовій - в репортАжі Руслана Смєщука.
Лабіринтом розбитих технічних будівель та вщент знищених дачних хат - нас ведуть до самої лінії зіткнення. Біля нуля, тобто бліндажів і окопів, за якими вже прострілювана ворогом територія, передова звучить інакше. Значно агресивніше.
Передові позиціїї під Авдіївкою. Постійно лунають чи то постріли, чи то вибухи - тож пересуватися тут потрібно дуже обережно. І ще вранці тут пішов сніг - все вкрило товстим білим шаром. На передову прийшла справжня зима.
Проте для військових це - норма, яку вони називають тишею.
"Прострелку делают, режим тишины нарушают. А може хто-то щось побачив, делает прострелку. Это ми називаем спокойной обстановкой еще", - говорить "Щелкунчик", військовослужбовець ЗСУ
Поряд зі зброєю помічаємо боєприпаси іншого типу. Так хлопці зустрічають перший сніг.
"Та скучно на посту, ходим гриемся - снег с лавочек убираем и лепим снежки".
Проте така погода створює й серйозну загрозу. Коли йде сніг, ворожі диверсанти у маскхалатах можуть спробувати підійти ближче. Тож треба бути напоготові.
На одній із позиції нас зустрічає військовослужбовець на позивний - Дикий Мічман.
"Я в Одессе служил в морской авиации, а там у нас мичманы были - морская авиация", - говорить "Дикий Мічман", військовослужбовець Збройних сил України.
Пояснює, чому бойовики так багато стріляють удень.
"Это прострелка - это специально, просто скорее что снайпера заехали. Провоцируют. Но люди не первый день и не ведемся на такие вещи", - говорить "Дикий Мічман", військовослужбовець Збройних сил України.
Дикий Мічман показує нам головний трофей на цих позиціях. Його, можна сказати, "відбили" у бойовиків.
"Этот этот кот когда у нас біл бой, то закончился и под утро пришел котяра к нам. И с єтого периода тут живет. Правда переодически туда похаживает но назад возвращается на ту территорию. Час два и обратно возвращается", говорить "Дикий Мічман", військовослужбовець ЗСУ".
Проте бійці вдають, ніби про перетин котом лінії фронту нічого не знають. Доки працюємо - ворожі постріли стають загрозливими.
"Ничего себе, они что там озверели вообще?".
Нас виводять подалі в тил. Тож перші дні зими на передовій видалися гарячими.
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