Комплектувальні до гелікоптера намагалися незаконно ввезти в Україну. Їх серед своїх речей приховав іноземець, - повідомляє СБУ.

Зокрема, там були складові системи аварійного запису інформації до вертольота "МІ-24". За оцінками експертів, вартість запчастин - понад 100 тисяч доларів. Порушникові оголосили підозру. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.