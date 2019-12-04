В Україну намагалися незаконно ввезти комплектувальні до гелікоптера [ Редактировать ]
Комплектувальні до гелікоптера намагалися незаконно ввезти в Україну. Їх серед своїх речей приховав іноземець, - повідомляє СБУ.
Зокрема, там були складові системи аварійного запису інформації до вертольота "МІ-24". За оцінками експертів, вартість запчастин - понад 100 тисяч доларів. Порушникові оголосили підозру. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.
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