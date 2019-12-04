В Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).

Вместе с тем во всех храмах Одесской епархии Украинской Православной Церкви молятся о выздоровлении пострадавших и об упокоении погибшей.

"В светлый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы мы столкнулись с бедой, которая требует и настоятельно просит нас объединиться и не оставаться безучастными. Сейчас пострадавшие нуждаются в нашей общей поддержке и помощи", - призывают в Одесской епархии.

Верующих просят молиться об упокоении рабы Божией Анны и о здравии: Кристины, Юлии, Софии, Марии, Виктории, Юрия, Любови, Сергия, Артемия, Владимира, Дмитрия, Виктории, Александра, Ирины, Натальи и всех пострадавших во время пожара.

По данным Главного управления МЧС Украины в Одесской области, при пожаре, который произошел сегодня утром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадали 22 человека (по состоянию на 15.00). Одна из пострадавших скончалась в больнице.