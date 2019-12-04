Сергій Каплін звинуватив керівництво "Нафтогазу" у масштабних фінансових зловживаннях [ Редактировать ]
"Нафтогаз України" продає споживачам блакитне паливо майже вдвічі дорожче, - про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін.
За його словами, газовий монополіст накопичив запаси палива за рекордно низькими цінами - 5,5 гривень за кубометр, а продає майже по 9.
Каплін стверджує, на вимогу "Нафтогазу" вартість блакитного палива підвищили на 16%, тим самим зменшивши обсяг субсидій майже на 8 мільярдів гривень.
"Ціна на газ у всьому світі протягом цього року, якщо порівнювати квартали 2018-19, - обвалилась практично на 120 доларів. Але, на жаль, не обвалилася для простого українського населення.
Більше того, "Нафтогаз" протягом цього року закупив рекордні обсяги газу в наші сховища. Закупив по рекордно низькій ціні. І на жаль, по рекордно високій цині продає простим українцям - фактично, займаючись спекуляцією.
Ми сьогодні повинні протягом наступного року провести дуже системну кампанію вирішення наших енергетичних проблем: ліквідувати "Нафтогаз", розігнати, а краще - посадити керівника "Нафтогазу" Коболєва, Вітренка, прибрати фіскальне навантаження на простих людей, прибрати ренту, яка на горбу простих людей", - наголосив Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.
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