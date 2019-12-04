У християн східного обряду сьогодні одне з найбільших свят - Третя Пречиста. Урочисту ранкову службу в Києво-Печерській Лаврі відвідали сотні вірян.

Як святкували? - бачила Юлія Жешко.

До кінця року залишається 27 днів. Це означає, що в Українській православній церкві традиційно відзначають одне з найбільших свят - Введення в храм Пресвятої Богородиці. Цей день має й іншу назву - Третьої Пречистої. Але в народі, 4 грудня вважають святом для батьків.

"В храме божьем Дева является, и Христа всем превозвещает", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Саме народження і хрещення Діви Марії стало вісником спасіння людства. Тому ця дата - одна із дванадцяти найвизначніших церковних подій року. Для людей, які відклали роботу і поспішили до церкви - це можливість просити благословення для своїх дітей. Або ж, попросити дітей для тих сімей, які їх поки що не мають.

Святкову службу сьогодні очолив намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло. Тисячам людей, які прийшли помолитись, він нагадав - сьогодні, як і будь-якого іншого дня, потрібно чинити діла милосердя.

"Тут задають питання, - що можна робити, що - ні. Можна робити всі справи миру, добра і милосердя. А не можна грішити. Повинні любити всіх, ходити до храму, щоб і нам наслідувати Царство Небесне", - зазначив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

"Стараюсь каждые выходные, каждые праздники посещать церковь".

"Я думаю, більше за все люди просять щастя. Щастя - це головне. Тому що, це ісходна точка в усіх інших речах, які супроводжують життя людини", - переконана Людмила, киянка.

Бачити щастя в деталях - це мистецтво, якого важко досягти без віри, - кажуть парафіяни. Тому ранковий час присвятили духовному.

"У нас, у мамочки День народження. Це традиція - приходити в храм. Прошу щастя моїй мамочці, моєму синочку, щоб все в моїй родині було добре і в країні".

"Я всіх сердечно вітаю з колисці святого православ'я Києво-Печерської Лаври з цим великим і радісним святом. Бажаю, щоб на нашій Богом благословенній землі настав мир, щоб закінчились чвари і війни, щоб ми полюбили одне одного. Тому що, коли ми кажемо, що любимо Бога, але не любимо ближнього, - ми є несправедливими. І перш ніж ми побачимо Бога - ми побачимо нашого брата, який у всьому подібний нам. Ще раз, і ще раз вітаю вас зі святим і радісним святом - Входом Божої Матері в храм Ієрусалиму. І прикликаю на вас Боже благословіння", - наголосив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Святкова служба завершилась близько опівдня. Але свято триватиме до пізнього вечора. Тому, в тих хто не зміг відвідати Києво-Печерську Лавру зранку, ще є змога зробити це увечері.