"Техніка червоної нитки": українська художниця Zinaїda представила арт-програму реабілітації учасників бойових дій [ Редактировать ]
Немаркований художній конверт презентували у столиці До Дня Збройних сил України. Орнамент малювали учасники бойових дій та волонтери. Таким чином хочуть привернути увагу суспільства до проблем реабілітації ветеранів. Більше про цю ініціативу - в сюжеті.
"Техніка червоної нитки" - винахід художниці Зінаїди. Ця методика включає проведення арт-терапевтичних занять для людей, які повернулися з війни. Геометричні фігури найкраще сприяють структуруванню внутрішнього стану.
"Коли треба перейти в мирне середовище, повернутися з війни, після стресових ситуацій - їм потрібна допомога в адаптації до мирного середовища, стати спокійнішими, зрозуміти, що це вони. Саме в них є творчий потенціал, а я просто допомагаю - я малюю разом з ними і вони роблять свою роботу.
Суть методу полягає в тому, щоб ми працюємо з традиційними техніками наших предків, це декоративно-прикладне мистецтво України і воно найбільш сильніше відгукується в наших серцях. Це є в нашій генетиці і коли людина починає працювати з цими символами на горщиках, орнаментах, - то згадує це дуже швидко і це встановлює дуже швидкий зв'язок з його творчим потенціалом", - розповідає Zinaїda, художниця, засновниця "АРТРЕХАБу".
Українським бійцям така техніка допомагає полегшити душевний біль. Кажуть - навіть кольори малюнків для них мають особливе значення.
"З темного - в світле. Сам початок малюнка мені був невідомий, я взяв лист і почав малювати. У процесі став сам символ точечної роботи. Вона започатковується не свідомо - з підсвідомості, і потім ми маємо результат. Дякуючи Зіні, всій команді волонтерів - це безцінно, тому що ти забуваєш про проблеми-негаразди, про війну. Це безцінний внесок волонтерів у наше життя", - зазначив Тарас Глушко, ветеран АТО.
Листи з проханням підтримати акцію планують розіслати селебрітіс по всьому світу - зокрема, Анджеліні Джолі та Софі Лорен. Організатори проєкту хочуть, аби весь світ знав, як українці цінують подвиги своїх захисників.
Я дуже радію, що ці роботи побачить ще більш багато людей і сподіваюся, що навіть на конвертах, - які будуть розносити листоноші, - навіть якщо вони не потраплять до тих людей, яким ми надсилаємо, - то навіть в інших країнах можуть побачити ці малюнки просто на конвертах", - підкреслила Zinaїda, художниця, засновниця "АРТРЕХАБу".
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