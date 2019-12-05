У Франції готуються до масштабного страйку [ Редактировать ]
Найбільший страйк за останні кілька років розпочнеться сьогодні у Франції. По всій країні протестуватимуть транспортники. До них планують доєднатися вчителі, лікарі та юристи.
У Парижі не працюватимуть 11 із 16 ліній метро, більшість автобусів і трамваїв. Потяги курсуватимуть із перебоями. П'яту частину всіх авіарейсів скасовано. Профспілки обурені пенсійною реформою, яку пропонує уряд Еммануеля Макрона. За нею, виплати бюджетникам і працівникам транспортної сфери - скоротяться.
"Це дуже знаковий прояв протесту. І перший страйк такого масштабу - адже до нього долучаються представники різних професій. Наша мета, щоб якнайбільше людей висловили спротив пенсійній реформі", - говорить Франсуа-Ксав'єр Арул, представник профспілки працівників транспортної сфери.
"Я живу в передмісті Парижа. Тож на роботу дістатися мені й без страйку складно. Звичайно, це спричиняє незручності. Сподіваюся, протест не затягнеться на кілька днів", - говорить Лорен Х'ю, жителька паризького регіону.
по теме
У Франції страйкують працівники державних лікарень
Медики вимагають збільшити фінансування і врятувати медзаклади від закриття
Ринок землі в Україні: проти скандального законопроекту масово протестують фермери на Одещині
Фермери з Одещині вдалися до радикальніших дій - вони заблокували пункт міжнародного пропуску на державному кордоні. Вимоги: не ухвалювати "земельний" законопроект
В Парижі з молотка продадуть картину французького художника Поля Гогена
Пейзаж у синьо-зелених барвах, датований кінцем 19 століття. Це так званий таїтянський період творчості, коли митець писав полотна на острові в Тихому океані
Ангела Меркель запросила на зустріч німецьких фермерів
Німецькі фермери минулого тижня на тракторах приїхали до Берліна протестувати проти аграрної політики уряду - до чого домовилися і чому під час цієї зустрічі знову мітингували?
Працівники рекламного бізнесу приєдналися до протестів у Гонконгу
Оголосили страйк працівники рекламної сфери - частина протестувальників оголосила тижневе голодування