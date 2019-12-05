"Не японці": на базі у Перл-Харборі знову стріляють [ Редактировать ]
На американській військово-морській базі Перл-Харбор на Гаваях сталася стрілянина. За попередніми даними, поранено трьох працівників Міноборони США. Двоє з них у лікарні, у критичному стані.
Прес-служба військового об'єкту повідомила у Твіттері, що нападник - моряк, після скоєного укоротив собі віку. Через атаку доступ на територію бази був тимчасово закритий.
Слідчі ВМС з'ясовують усі деталі події. Імена поранених та стрільця - не розголошують, доки не сповістять їхніх родичів.
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