На американській військово-морській базі Перл-Харбор на Гаваях сталася стрілянина. За попередніми даними, поранено трьох працівників Міноборони США. Двоє з них у лікарні, у критичному стані.

Прес-служба військового об'єкту повідомила у Твіттері, що нападник - моряк, після скоєного укоротив собі віку. Через атаку доступ на територію бази був тимчасово закритий.

Слідчі ВМС з'ясовують усі деталі події. Імена поранених та стрільця - не розголошують, доки не сповістять їхніх родичів.