Чотирнадцять членів українського екіпажу врятували з судна в Егейському морі. Під прапором Ліберії вантажний корабель з українцями на борту слідував за маршрутом Греція - Туречиина.

Однак поблизу островів Лесбос і Скірос сухогруз потрапив у сильний шторм, внаслідок чого зазнав аварії. На допмогу українським громадянам Греція направила кораблі берегової охорони та два вертольоти.

На щастя, усе минулося без жертв - наші співвітчизник зійшли на берег, наразі їхньому життю нічого не загрожує.