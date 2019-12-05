Біля Греції врятували українців із судна, що тонуло [ Редактировать ]
Чотирнадцять членів українського екіпажу врятували з судна в Егейському морі. Під прапором Ліберії вантажний корабель з українцями на борту слідував за маршрутом Греція - Туречиина.
Однак поблизу островів Лесбос і Скірос сухогруз потрапив у сильний шторм, внаслідок чого зазнав аварії. На допмогу українським громадянам Греція направила кораблі берегової охорони та два вертольоти.
На щастя, усе минулося без жертв - наші співвітчизник зійшли на берег, наразі їхньому життю нічого не загрожує.
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