Каждый украинский гражданин будет иметь открытый доступ ко всем видам географической информации. Верховная Рада проголосовала законопроект №2370.

В Украине создадут национальную инфраструктуру геопространственных данных. Сведения о природных ресурсах, здания, дороги - будут на единой платформе.

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"Предлагаем сформировать современную систему обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации. Принятие документа в целом позволит обеспечить интеграции Украины в европейской и глобальной инфраструктуры пространственных данных", - отметил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Раньше сообщалось о том, что ВР проголосовала за создание следственной комиссии по Павелко. А также "Слуга народа" исключила двух депутатов.