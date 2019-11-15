Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по поводу возможных нарушений законодательства главой УАФ Андреем Павелко.

Комиссия будет расследовать возможные нарушения со стороны президента УАФ при реализации программы строительства искусственных футбольных полей, на которую выделялись деньги из бюджета.

Павелко был депутатом ВР 8-го созыва. В это время он совмещал должность главы УАФ и главы бюджетного комитета Верховной Рады.

"За" проголосовало 260 депутатов, "против" - 13, удержались от голосования 46 депутатов.