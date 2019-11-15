ВР проголосовала за создание следственной комиссии по Павелко [ Редактировать ]
Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по поводу возможных нарушений законодательства главой УАФ Андреем Павелко.
Комиссия будет расследовать возможные нарушения со стороны президента УАФ при реализации программы строительства искусственных футбольных полей, на которую выделялись деньги из бюджета.
Павелко был депутатом ВР 8-го созыва. В это время он совмещал должность главы УАФ и главы бюджетного комитета Верховной Рады.
"За" проголосовало 260 депутатов, "против" - 13, удержались от голосования 46 депутатов.
по теме
Известный украинский футболист впервые стал отцом
Ребенок родился 13 ноября. Руслан с женой находится в одной из клиник Бергамо
"Динамо" - "Копенгаген": стал известен стартовый состав киевлян
В четверг, 7 ноября, стал известен стартовый состав киевского "Динамо" в противостоянии с сборной "Копенгагена"
Футболист получил страшную травму во время игры (жуткое фото)
В 11-м туре чемпионата Англии "Эвертон" полузащитник Андре Гомеш на 77-й минуте страшную травму
Голевая феерия и удаление: "Динамо" в меньшинстве прошлось катком по "Львову"
Киевляне покуражились над соперником перед важнейшей гостевой игрой с "Копенгагеном"
"Динамо" в экстра-тайме выбило "Шахтер" из Кубка Украины
Михайличенко одержал первую победу над "горняками" на посту главного тренера киевлян