Україна прагне миру і весь світ про це знає. Саме тому офіційний Київ робить усе можливе для дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Володимир Зеленський заявив під час заходів з нагоди відзначення 28 річниці Збройних сил України. Президент наголосив, що сьогодні наш народ довіряє армії більше, ніж усім іншим державним структурам та інституціям, а отже, треба й далі зміцнювати військо.

"Ми обовязково повернемо наших людей та наші території. і зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом. але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелось сплатити для захисту нашого суверенітету", - говорить Володимир Зеленський президент України