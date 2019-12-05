Річниця Збройних сил України: Володимир Зеленський сказав гучну промову [ Редактировать ]
Україна прагне миру і весь світ про це знає. Саме тому офіційний Київ робить усе можливе для дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Володимир Зеленський заявив під час заходів з нагоди відзначення 28 річниці Збройних сил України. Президент наголосив, що сьогодні наш народ довіряє армії більше, ніж усім іншим державним структурам та інституціям, а отже, треба й далі зміцнювати військо.
"Ми обовязково повернемо наших людей та наші території. і зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом. але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелось сплатити для захисту нашого суверенітету", - говорить Володимир Зеленський президент України
по теме
Президент затвердив п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу
Напередодні Володимир Зеленський провів нараду в рамках підготовки до зустрічі нормандської четвірки, - повідомила прес-служба глави держави
Масштабне соцопитуання українців: рейтинг президента і Зе-команди падає
Рейтинг президента і Зе-команди падає. Про це свідчить масштабне соцопитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології
Перехід на особистості: сина Дональда Трампа образили на слуханнях
Дональд Трамп і його близькі ображені. На слуханнях щодо імпічменту потролили його сина
Зеленский срочно дал Кабмину ряд заданий
В четверг, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский дал ряд поручений
Назначен новый замглавы Госпогранслужбы
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы Украины