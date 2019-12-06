За океаном стався "ведмедепад" - при чому, рекордний. Йдеться про акцію Teddy Bear Toss, яку проводять у Канаді та США під час різдвяного хокейного сезону.

Глядачі приносять м'які іграшки на гру й після першої забитої шайби, починають жбурляти їх на лід. Усі цяцьки потім збирають і передають на доброчинність - здебільшого на гостинці хворим дітям та незаможним родинам.

Цього разу на матчі команди "Ведмеді Херші" - найстарішого хокейного клубу Штатів - зібрали понад 45 тисяч іграшок. Це на десять тисяч більше як торік.