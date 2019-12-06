У Ріо де Жанейро встановили гігантське оглядове колесо [ Редактировать ]
Ріо з висоти пташиного польоту. Поглянути на пам'ятки бразильського мегаполісу туристи тепер зможуть з 88-метрового оглядового колеса. Атракціон - найвищий у Латинській Америці.
Розмістили його у новому, ще малозабудованому районі. Однак місцева влада сподівається, нова туристична родзинка привабить сюди більше гостей.
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