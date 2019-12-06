Пірати захопили екіпаж нафтового танкера біля узбережжя Нігерії [ Редактировать ]
Біля узбережжя Нігерії пірати викрали екіпаж нафтового танкеру. Напали на судно "Нейв Констелейшн", що йшло під китайським прапором. Серед викрадених 18 громадяни Індії та китаєць. Решту команди - 9 осіб - бандити залишили на кораблі.
Нігерійська влада запевнила, що зробить усе можливе для розшуку зниклих та убезпечення судноплавства у своїх водах.
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