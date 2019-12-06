Десятки тисяч українців можуть залишитися без квартир

Десятки тисяч українців можуть залишитися без квартир! Якщо так станеться, то це означатиме, що держава допустила аферу в десятки разів страшнішу за "Еліта-центр". Що далі буде з Укрбудом? Та скільки ще людям протестувати, щоб керівництво держави хоча б пояснило - як може допомогти? Богдан Вербицький продовжить тему.

Тому що купилися на державний бренд, а ризикують залишитися ні з чим!

"Сьогодні прийшли для того, щоб була справедливість".

Поки бізнесмени - грають у пінг-понг взаємними звинуваченнями, Хто ж дійсно винен у... розкраданні "Укрбуду"?

Олег Майборода

"Це одна з останніх машин Максима Микитася Lamborghini Urus, вартістю 700 000 доларів. І це найбільш простий приклад для відповіді, куди ж поділися гроші".

"Вони все поділять, і будуть відпочивати на островах все життя".

Тож на що сподіватися інвесторам найбільшого українського забудовника?

"Буде обов'язково презентовано дорожню карту, дорожню мапу як все це далі буде розвиватися".

Ранок четверга. На Банковій -отні мітингарів. І це лише невеличка частка Усіх інвесторів Укрбуду, які можуть залишитися і без квартир, і без грошей. Загалом, таких 14 тисяч, а разом із сім'ями всі 40!

Свою мирну акцію люди розпочинають флешмобом: перед входом до Офісу Президента розкладають хатні капці.

"Нам не потрібні ці тапочки, тому що у нас немає квартир, які нам обіцяв добудувати "Укрбуд". Вони не виконали свої обіцянки", - говорить Юлія, інвесторка корпорації "Укрбуд".

"Я живу с матерью. В коммунальной квартире, в пятиэтажном доме - хрущевке. Дом старый очень. Получается, я с 18 лет собираю деньги, так вышло. Приходится кредиты брать и выплачивать все. Ползарплаты надо выдавать на кредиты эти", - говорить Артем, інвестор корпорації "Укрбуд".

А у той час, як інвестори мітингують, люди, дії яких власгне й призвели до мітингу - з'ясовують стосунки.

Напередодні колишній власник компанії і колишній народний депутат Максим Микитась дає теле-інтерв'ю. Де заявляє про свої претензії на Укрбуд. Мовляв, компанію він не продавав, а її в нього "віджали", підробивши підпис.

"Мене були підписані певні меморандуми. В народі їх називають понятійки, які не несуть жодного юридичного оформлення, жодних юридичних наслідків. На жаль, більша частина цих меморандумів була підроблена, підроблений був мій підпис", - заявляв Максим Микитась.

А ось це - допис пана Микитася у Фейсбуці за вересень. Тут він у доволі піднесеному тоні - пише, що добровільно продав компанію.

"До цього рішення я йшов давно, і нарешті процеси фіналізувалися… Впевнений, "Укрбуд" і надалі зберігатиме лідерські позиці на ринку".

Але тепер Максим Микитась звинувачує в аферах, крахові компанії та розкраданні грошей - теперішній топменеджмент "Укрбуду-девелопмент". Зокрема, генерального директора Олега Майбороду. Той іде в контратаку:

"Дуже широкий допис з'явився на сторінці Олега Майбороди - директора Укрбуд-Девелопмент", я вам лінк скину. Там ви багато чого цікавого можете для себе почерпнути", - говорить Гліб Шемовнєв, прессекретар корпорації "Укрбуд".

Допис справді і цікавий, і широкий. У ньому Олег Майборода відкидає всі звинувачення. Говорить, що робить усе, аби виправити ситуацію. А от в розкраданні грошей компанії - звинувачує пана Микитася.

"Він з самого початку плутав оборотні кошти із прибутком".

Як доказ "нетрудових"доходів, Майборода публікує ось це фото ексклюзивної машини Микитася. А ще перелічує інше добро колишнього шефа: і маєтки, і годинники, і автопарк...

Та на головне питання: "де ж гроші 14 тисяч інвесторів" із них не відповідає ніхто. Прес-секретар "Укрбуду" запевняє - у компанії "людських"коштів - немає.

"На сьогодні "Укрбуддевелопмент" не може знайти достатній обсяг коштів, аби фінансувати в достатньому обсязі будівництво", - говорить Гліб Шемовнєв, прессекретар корпорації "Укрбуд".

Але заспокоює. Не все так погано. Мовляв, гроші є у фонді фінансування.

"Вони підтримують допоки не пройде отой момент, коли гроші перейдуть іншому девелоперу", - говорить Гліб Шемовнєв, прессекретар корпорації "Укрбуд".

Саме в "приході іншого девелопера"в корпорації "Укрбуд" і вбачають порятунок для інвесторів. Новий забудовник має забрати і добудувати всі - 26 об'єктів "Укрбуду".

Зголосився на це "Інтергал". Свої наміри він підтвердив публічно, однак вимагає… державних гарантій.

Адже компанія "Укрбуд-девелопмент" є членом Державної корпорації:

"Корпорація "Укрбуд" - це юридична особа яка 100 відсотків належить кабінету міністрів України, і прямого стосунку до тих житлових комплексів про які ми сьогодні говоримо, вона не має. Ці житлові комплекси будує "Укрбуд Девелопмент". Який є членом корпорації "Укрбуд", - говорить Гліб Шемовнєв.

Саме тому інвестори й прийшли шукати правду до Офісу президента. Аби Володимир Зеленський, як голова Ради нацбезпеки та оборони скликав засідання РНБО. На якому спільно із Кабінетом міністрів, представниками забудовників та ініціативною групою інвесторів створили робочу групу. Люди написали офіційного листа, а ще створили на президентському сайті петицію з проханням владнати ситуацію. Зараз під нею триває збір підписів.

"Ми хочемо, щоб президент взяв ситуацію під свій контроль", - говорить Алла, інвесторка корпорації "Укрбуд".

Та влада поки тримає паузу. До інвесторів із Офісу президента так ніхто так і не вийшов. У канцелярії зареєстрували їхнє звернення. І відправили чекати зустрічі із представником Офісу президента Юлією Ковалів 25 грудня.