В РНБО затвердили головний сценарій реінтеграції Донбасу [ Редактировать ]
Рада нацбезпеки і оборони затвердила головний сценарій реінтеграції Донбасу для "Нормандських перемовин ", - про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Він зазначив, що план передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей. І нагадав, що Україна хоче припинити вогонь на Донбасі й повернути полонених, які перебувають у Росії та на окупованих територіях.
Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що затвердили 5 можливих сценаріїв реінтеграції Донбасу, та в жодному з них капітуляції немає.
"Ми маємо велике бажання повернути наших бранців, які сьогодні знаходяться в полоні в РФ, в Криму та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Друге питання: ми маємо велике бажання припинити вогонь - для того, щоб зброя не вбивала наших вояків. Третє питання - питання повернення нашого кордону. Після того - питання виборів. Чотири питання, які є ключовими для нас для обговорення", - зазначив Олександр Данілов, секретар РНБО.
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