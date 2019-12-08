Саміт "Нормандської четвірки" відбудеться завтра в Парижі. Президент Володимир Зеленський уперше зустрінеться з російським очільником Володимиром Путіним. Модераторами зібрання будуть французький президент Еммануель Макрон і німецька канцлерка Ангела Меркель.

Що саме заплановано - дізнаємося від Олени Абрамович.

Париж перед Нормандський самітом паралізований протестами: страйкують працівники громадського транспорту, затори - на сотні кілометрів.

Володимира Зеленського в Єлисейському палаці очікують за годину до початку засідання четвірки - на 15 годину. Він має спершу поговорити віч-на-віч з французьким президентом. І, як пишуть у західних ЗМІ, спробувати заручитися підтримкою:

"Останні події на Заході показують, що Україна майже немає справжніх друзів. Макрон назвав НАТО "мертвими мізками" і воліє нормалізувати відносини з Росією. Канцлерка твердо дотримується плану будівництва газогону "Північний потік-2", який залишить Україну без прибутків за транзит російського газу".

Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментують - щоб не нашкодити зустрічі, про яку так довго не могли домовитися. Востаннє саміт "четвірки" був 3 роки тому. Тоді Францію ще представляв Франсуа Олланд, а Україну Петро Порошенко. Еммануель Макрон рішуче налаштований припинити війну на Донбасі, пишуть французькі оглядачі. А євродепутати, тим часом, закликали його та Ангелу Меркель не забувати про полонених.

Лист депутатів Європарламенту до лідерів Франції та Німеччини:

"Хочемо наголосити на важливості розвинути успіх у питанні обміну бранцями. Зважаючи на вашу роль у мирних перемовах, закликаємо вас вимагати якомога швидшого безумовного й повного обміну полоненими".

Обмін полоненими - першочергове питання і для Володимира Зеленського. Він і його помічники незадовго до саміту виклали західним медіа позицію української сторони. Другим пріоритетом є припинення вогню. Що ж до виборів на непідконтрольних Україні територіях, - то на них президент погодиться тільки за певних умов:

"Перед виборами необхідне повне розведення, цілковите роззброєння незаконних формувань, немає значення якого виду, з якої групи, в якому однострої і з якою зброєю. Виконання цих трьох пунктів дасть розуміння, що ми хочемо закінчити війну", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.

Водночас, Володимир Зеленський визнав: ілюзії, що ця зустріч дозволить швидко завершити війну не має. Тим часом, Папа Римський закликав у неділю всіх вірян помолитися разом за те, щоб "Нормандська четвірка" досягла очікуваного результату.

"Я супроводжуватиму цю зустріч палкою молитвою, бо там потрібен мир. І я запрошую вас зробити те саме, щоб ця ініціатива політичного діалогу увінчалася плодами миру, які будуть справедливими для цієї території та її населення", - зазначив Папа Римський Франциск.

На переговори Єлисейський палац відвів 3 години. Якщо зустріч не затягнеться на довше, як це було раніше, то уже о 20 годині за Києвом, у понеділок, Володимир Зеленський дасть у Парижі прес-конференцію за її результатами.