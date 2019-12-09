Уряд Фінляндії може очолити наймолодший у світі прем'єр-міністр - 34річна Санна Марін. Такі результати внутрішньопартійного голосування соціал-демократичної партії, яка очолює парламентську коаліцію.

Марін працювала на посаді міністра транспорту і зв'язку. Голосування щодо нової кандидатури відбудеться у парламенті завтра. Після цього президент Фінляндії призначить новий кабінет. Попередній очільник уряду Антті Рінне - пішов у відставку через критику у зв'язку зі страйком поштової служби.