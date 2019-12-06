В пятницу, 6 декабря, стало известно, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали в цене до 63,14 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,23 доллара за баррель, потеряв 0,34%.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер.