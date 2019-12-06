Мировые цены на нефть "рухнули" [ Редактировать ]
Фото: theontariotimes.com
В пятницу, 6 декабря, стало известно, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали в цене до 63,14 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,23 доллара за баррель, потеряв 0,34%.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер.
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