Науковці Борге Усланд із Норвегії та Майк Горн із Південно-африканської республіки успішно завершили екстремальний похід Північним полюсом. За два з половиною місяці вони пішки здолали майже тисячу 800 кілометрів.

Чоловіки тижнями йшли у цілковитій темряві в умовах полярної ночі. Крім того, їм доводилося терпіти різкі коливання температури - від 40 морозу до двох тепла. Мета експедиції - зібрати дані щодо танення льоду в Арктиці. Це не єдине досягнення науковців. 13 років тому вони стали першими, хто дістався Північного полюсу взимку без механічного транспорту та собак.