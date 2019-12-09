Науковці із Норвегії та Майк Горн успішно завершили екстремальний похід Північним полюсом [ Редактировать ]
Науковці Борге Усланд із Норвегії та Майк Горн із Південно-африканської республіки успішно завершили екстремальний похід Північним полюсом. За два з половиною місяці вони пішки здолали майже тисячу 800 кілометрів.
Чоловіки тижнями йшли у цілковитій темряві в умовах полярної ночі. Крім того, їм доводилося терпіти різкі коливання температури - від 40 морозу до двох тепла. Мета експедиції - зібрати дані щодо танення льоду в Арктиці. Це не єдине досягнення науковців. 13 років тому вони стали першими, хто дістався Північного полюсу взимку без механічного транспорту та собак.
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