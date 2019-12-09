Пидгрушная возвращается в сборную Украины [ Редактировать ]
Биатлонистка Елена Пидгрушная возвращается в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
"Елена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надя Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может, даже Анастасию Меркушина. Дело в том, что в Риднау является суперспринтом, а эта гонка очень подходит Насти. Если же потребуется ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой - там только два часа езды, - сказал Бринзак.
Ранее podrobnosti.ua публиковали полный календарь соревнований Кубка мира по биатлону сезона 2019-2020.
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