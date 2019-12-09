В понедельник, 9 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар заявила, что в Париже на встрече в "нормандском формате" обсудят так называемую "формулу Штайнмайера". Об этом пишут российские СМИ.

По ее словам, лидеры "нормандской четверки" обсудят возможность закрепить данную формулу в письменном виде.

"Это будет частью переговоров в Париже", - отметила Адебар.

Отметим, "формула Штайнмайера" закрепляет порядок проведения местных выборов на оккупированном Донбассе и вступление в силу особого статуса для региона. Согласно ней, закон об особом статусе обретает окончательную юридическую силу после выборов и доклада ОБСЕ с признанием выборов демократичными.

Ранее мы писали о том, что ожидает Зеленский от "нормандского саммита".