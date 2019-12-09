Популярная украинская артистка Вера Брежнева удивила фанатов новым образом. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

37-летняя в кадре предстала с короткой стрижкой и новым цветом волос - рыжим.

"Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения!", - отметила поп-звезда.

Поклонники Брежневой тут же принялись обсуждать новый имидж певицы, многим пришлись по душе такие изменения во внешности певицы.

Раньше сообщалось о том, что Брежнева сделала откровенное признание. А также Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.