Вера Брежнева шокировала кардинальной сменой внешности (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская артистка Вера Брежнева удивила фанатов новым образом. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
37-летняя в кадре предстала с короткой стрижкой и новым цветом волос - рыжим.
"Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения!", - отметила поп-звезда.
Поклонники Брежневой тут же принялись обсуждать новый имидж певицы, многим пришлись по душе такие изменения во внешности певицы.
Раньше сообщалось о том, что Брежнева сделала откровенное признание. А также Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.
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