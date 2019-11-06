Вера Брежнева поразила необычным образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская 37-летняя артистка Вера Брежнева в непривычном образе удивила поклонников. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
В кадре артистка позирует в спортивном наряде, прикрыв лицо капюшоном.
Фото она подписала следующим образом:
Самая идеальная одежда для меня на гастролях - спортивный костюм либо леггинсы с капюшонкой. Но я не перестаю удивляться и восхищаться, когда в аэропорту или на вокзале вижу девушек на каблуках! Как удается путешествовать такими красивыми?
Поклонники удивлены таким выбором наряда, но отметили, что исполнительница очаровательна в любом образе.
Раньше сообщалось о том, что Брежнева сделала откровенное признание. А также Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.
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