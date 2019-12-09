НАБУ розслідує масштабну "теплову" аферу в Одесі [ Редактировать ]
В одеській мерії знову обшуки. За даними місцевих ЗМІ, в будівлі працювали детективи НАБУ. Вилучили документи. Йдеться про так звану "теплову справу".
Що саме шукали і кого підозрюють? - у нашому матеріалі.
Історія цієї справи починається ще 2005 року, коли на черговому засіданні одеської міськради депутати погодили комунальному тепловому підприємству відкрити кредитну лінію на понад 50 мільйонів гривень у комерційному банку під заставу комунального майна.
Йшли роки, змінювалося керівництво міста, курс долара та відсоткові ставки. А грошима банку продовжували користуватися. Проблеми виникли після того, як у 2018 році оголосили про ліквідацію банку-кредитора. З молотка пустили всі кредитні зобов'язання. Зокрема і борг одеських комунальників.
У квітні 2018 року на аукціоні борг викупила Київська фінансова компанія за трохи більше ніж 82 мільйони гривень. І вже в липні того року виставила місту рахунок на понад 300 мільйонів гривень - з урахуванням усіх штрафів та пені.
Після нетривалих переговорів міськрада та фінустанова зійшлися на 194 мільйонах. А оскільки тепловики самостійно сплатити борг не можуть - міськрада на засіданні проголосувала за виділення цієї суми.
Проте чому жодне з комунальних підприємств не брало участі в аукціоні 2018 року, коли ці борги можна було викупити за істотно меншу суму - питання лишилося без відповіді.
За такою схемою, на думку слідчих СБУ , - комерсанти у змові з чиновниками мерії завдали збитків державі на майже 100 мільйонів гривень. Слідство у цій справі ще триває.
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