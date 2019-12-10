Прокладали дорогу і натрапили на людські кістки. На Дніпропетровщині дорожники розкопали останки воїнів, що загинули під час Другої світової війни. Ремонтують трасу Кривий Ріг-Дніпро вже кілька місяців. І таку знахідку виявили вперше. Більше розкаже Олена Мендалюк.

Моторошну знахідку виявили дорожники неподалік села Затишне. Того ранку працівники почали розчищати узбіччя. Аж раптом, розповідає машиніст Андрій, коли екскаватором згортав землю, натрапив на людські кістки.

"Неприятное зрелище. Выкатилась, выкатился череп с откоса просто и все. Работы были остановлены, и соответственно, сообщили в органы", - говорить Андрій, машиніст екскаватора.

Уже за кілька годин тут облаштували - пошуковий пункт.

Обережно, шар за шаром, пошуковці знімали землю, аби не пошкодити жодної знахідки. Вже виявили фрагменти двох людей. На них частково збереглася військова форма, чоботи, ґудзики, перстень. За словами волонтерів, ймовірно, це солдати радянської армії. У листопаді 1943 тут точились жорстокі бої за звільнення Кривого Рогу від нацистів.

"Найдено предположительно пока двух бойцов РККА. Дальше будет видно. Потому что возможно было послойное захоронение, ниже могут солдаты тоже лежать", - говорить Анатолій Золотарьов, командир пошукової групи.

Поруч із солдатами пошуковці виявили скелет жінки років двадцяти, ймовірно, санінструкторки. Фахівці вже з'ясували, що це первинне поховання. За документами - "могила №9".

Громадські активіти встановили й імена полеглих. Це двоє уродженців Росії та дівчина з Луганщини. Втім підтвердити інформацію мають антропологи. І тільки після цього пошуковці зв'яжуться з родичами загиблих та передадуть їм останки.