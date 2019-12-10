"Нормандський саміт" на фронті відзначили відносним затишшям [ Редактировать ]
На передових позиціях армійців побував наш кореспондент Ігор Левенок. Його матеріал - далі.
Авдіївська "промка". До лінії розмежування - рукою подати. Наші бійці встановили тут національний прапор.
"Расстояние от флага до ихней позиции - 15 метров. Просто ми наблюдаем и постоянно этот флаг видим. И если даже были там попытки снять, то получали они там "по полной программе".
Удень тут здебільшого панує тиша, але щойно сутеніє починаються обстріли. В цю пору доби камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення перемир'я.
"Да вот недавно взрывы были слышны - это где-то ближе к центру. А так, в принципе, нормально".
Нерідко ворожі бійці роблять вилазки - дрібними групами підкрадаються до позицій наших військових і б'ють зі стрілецької зброї. Тому завжди треба бути напоготові.
"Обстрелы ведутся по подлому, а наши военнослужащие только ответный огонь открывают".
Зараз увага військових і мирних жителів на Донбасі прикута до новин із Парижа. Люди кажуть - перед самітом "Нормандської четвірки" на передовій стріляти стали значно менше.
"Я вам от души кажу: сейчас тихо, а так мы все слышим, как стреляют".
Солдати ж тут, в окопах, готові до всього. Є зброя, є забезпечення. Упевнені - рано чи пізно неодмінно настане мир.
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