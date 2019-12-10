Во вторник, 10 декабря, стало известно, что самолет чилийских военно-воздушных сил, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом сообщает пресс-служба ВВС страны в Twitter.

Так, сейчас ведутся поиски с целью найти выживших. Известно, что на борту самолета были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Разбившийся борт - военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule.

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В заявлении указывается, что с момента потери радиосвязи прошло более семи часов. Вскоре после его исчезновения представитель военно-воздушных сил страны сообщал, что у C-130 было достаточно топлива для того, чтобы продолжать полет еще несколько часов. Таким образом, к моменту публикации сообщения чилийских ВВС топливо у самолета кончилось.

Самолет направлялся из города Пунта-Аренас на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат, расположенную на Южных Шетландских островах. Эта станция с 1947 по 2004 год функционировала в качестве базы чилийского военно-морского флота для наблюдения за погодой.

Ранее сообщалось, что жуткая катастрофа унесла жизни спасателей, а также в Швеции разбился самолет.