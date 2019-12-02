На юге Франции трагически погибло три спасателя, которые были на борту вертолета. Об этом сообщает на Reuters.

Он летел на помощь людям, которые пострадали в результате сильного наводнения. Катастрофа произошла в ночь на 1 декабря. Сейчас идет расследование по выяснению причины аварии.

Ранее сообщалось, что у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.