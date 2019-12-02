Жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей [ Редактировать ]
Фото: newsone.ua
На юге Франции трагически погибло три спасателя, которые были на борту вертолета. Об этом сообщает на Reuters.
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Он летел на помощь людям, которые пострадали в результате сильного наводнения. Катастрофа произошла в ночь на 1 декабря. Сейчас идет расследование по выяснению причины аварии.
Ранее сообщалось, что у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
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