В среду, 11 декабря, Луна будет пребывать в знаке Близнецы. Этот период будет характеризоваться особой эмоциональностью. Рекомендуется заняться проблемами, не требующими особой концентрации внимания.

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Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений либо связанных с добыванием информации. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности.

В среду удача ждет прежде всего людей умственного труда. Можно переделать кучу дел, отложенных вами на потом.

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