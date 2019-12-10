Український фільм "Сторонній" визнали найкращим у жанрі фантастики [ Редактировать ]
Фільм Дмитра Томашпольського "Сторонній" визнали найкращим у жанрі фантастики на кінофестивалі в Токіо.
Стрічка виборола перемогу у цій номінації серед 15 претендентів. Це вже шостий міжнародний захід за участи "Стороннього". За сюжетом, команда плавців зникає під водою під час тренування у басейні. Розплутати загадку доведеться головній героїні фільму - інспектору Глуховській. В українському кінопрокаті "Сторонній" вийде наступного року.
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