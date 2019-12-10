Соціальний захист громадян обговорювали сьогодні й у стінах Верховної Ради. Про перспективи індексації пенсій та шляхи підвищення соціальних виплат - дивіться далі.

Чому рішення Конституційного суду щодо індексації виплат, розрахунку пенсій та підвищення соціальних виплат уряд ігнорує й покарання за це ніхто не несе? Це питання лунало на засіданні Комітету з питань соцполітики Верховної Ради. Як слухачів запросили тих, кого ця тема безпосередньо стосується, - пенсіонерів і чорнобильців.

"Ми подивилися статистику. За 2018 рік КСУ прийнято 13 рішень і 4 висновки. Так от сам КСУ визнав що 5 рішень не виконано, а 3 перебувають в процесі виконання. А також було зазначено, що 9 рішень суду не було виконано в період з 2007 по 2016 роки", - говорить Олена Степаненко, уповноважений з прав людини у Верховній Раді України.

"Как правительство Гройсмана не выполняло Конституционные решения, так уже 100 дней правительство Гончарука тоже игнорирует решения КСУ. И мы наверное единственная страна в Европе, где рассуждают, а нужно ли исполсять решение КСУ. А нужно ли исполнять законы Украины. Мы на чем настаиваем: мы показали где можно взять 260 млрд. грн", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

В "Опозиційній платформі - За життя" пропонують зменшити витрати на апарат органів державної влади, скоротити зарплатню керівництву "Нафтогазу", Укрпошти та інших держустанов. І за рахунок заощаджених коштів забезпечити гідні пенсії та соціальні виплати незахищеним верствам населення. Тим часом, представники Конституційного суду зазначають - хоч би яке рішення виніс суд, у владних кабінетах знають спосіб усе зробити по-своєму.

"Права ці часто порушуються. Не зважаючи на те, що є рішення, які стосуються чорнобильців, але і надалі приймаються закони, які теж слідують тій же самій долі", - говорить Володимир Кравчук, суддя Конституційного суду.

Однак, невиконання рішень КСУ - не єдина тема на порядку денному. Не менш жвавою була дискусія щодо закону про верифікацію та моніторинг державних виплат. Річ у тім, що документ фактично дозоляє перевіряти субсидіантів на доцільність використання соцдопомоги.

"Наша команда "Опозиционная платформа - за жизнь" предупредила правительство и обратилась к президенту. Если он снова подпишет этот закон о варификации, мы пойтем снова в КС и признаем его опять неконституционным. Не нужно борьбу с бедностью в нашей стране превращать в борьбу с бедными. Мы подготовили пакет законопроэктов, направленых на то, чтобы исправить ошибки Порошенко и навести порядок в социальной сфере", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - за життя".

Перевіряти людей, які і так живуть за межею бідності, нардеп називає приниженням. У політсилі ж сподіваються на завершення соціальних експериментів з боку влади.