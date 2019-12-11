Стрілянина у США: шестеро людей загинули [ Редактировать ]
Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в американському Джерсі-сіті. Трагедією обернулася спроба копів затримати викрадачів авто. Зниклий фургон помітили на кладовищі, там і розігралася перша драматична сцена. У ній загинув правоохоронець. Далі злочинці перемістилися до місцевого супермаркету, де захопили заручників і чотири години відстрілювалися від спецпризначенців. Урешті обох бандитів знищили, загинули і троє цивільних.
"Кульові поранення дістали двоє офіцерів поліції. Один з них помер. Другому влучили в плече. Ще двом офіцерам надають медичну допомогу через незначні травми. Усередині будівлі ще є жертви. Незабаром ми надамо вам більше інформації", - говорить Стівен Фулоп, мер міста Джерсі.
по теме
Стрілянина в Чехії: шестеро людей загинули
рама розгорнулася у відділенні травматології. Усе як за американським сценарієм. Близько сьомої години якийсь чоловік зайшов і раптом почав стріляти
У Чехії чоловік відкрив вогонь по пацієнтах лікарні
Загинуло шестеро людей, двоє тяжко поранені. Стрілець утік з місця злочину, але пізніше правоохоронцям вдалося його відшукати
У США сталася чергова масова стрілянина
Знову масова стрілянина у США. 11 людей поранено в туристичному кварталі Нового Орлеану
Пенсионерка 11 лет хранила труп мужа в морозилке
75-летняя женщина хранила тело мертвого мужа в собственной квартире 11 лет
У США оприлюднили статті, які наблизили Дональда Трампа до імпічменту
Очільника Білого дому звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу. Йдеться про так званий "Українагейт"