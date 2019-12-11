Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Четыре собаки

Психологи считают, что ваш умственный возраст находится в диапазоне от 20 до 25 лет. Люди, нашедшие именно такое количество животных, отличаются творческим умом и некоторой креативностью. Они часто ведут себя немного артистично, что проявляется практически во всех сферах их жизни. Создатели представленного теста полагают, что такие люди обожают литературу и обладают гуманитарным складом ума. Шумная обстановка им претит, но и интровертами они не являются.

Пять собак

Такой ответ указывает на людей с умственным возрастом от 25 лет до 30. Особенность их личности заключается в стремлении к максимальному упрощению жизни. Эти люди никогда не стремятся усложнять свои действия, они всегда ищут наиболее рациональный и простой путь решения проблемы. Скорее всего, у таких особ небольшой круг общения, однако все их друзья прошли довольно серьезные испытания на верность.

Шесть собак

Создатели теста полагают, что умственный возраст людей, увидевших шесть собак, расположился в диапазоне от 30 до 40 лет. Такие люди отличаются невероятной реалистичностью. Они смотрят на все с холодной головой и не привыкли пускаться в какие бы то ни было авантюры. Мышление старомодное и даже немного консервативное. Такие личности привыкли держать себя в руках и никогда не пойдут на поводу у эмоций.

Семь собак

Люди, нашедшие именно семь собак, в душе остаются беззаботными подростками. Их умственный возраст от 10 до 20 лет. Такие персоны довольно целеустремленные, немного наивные и любознательные. Особенность характера состоит и в невероятной общительности. Эти люди готовы заводить новые знакомства практически каждый день. Одиночество им полностью чуждо.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.