Юрий Бойко: Вместо поддержки реального сектора экономики правительство бегает по миру в поисках кредитов [ Редактировать ]
Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, отвечая на вопросы граждан на своем YouTube-канале.
Он подчеркнул, что первые 100 дней работы нового правительства продемонстрировали его полный непрофессионализм. "Так же как и монобольшинство, Кабмин живет отдельной от страны жизнью. Они не делают ничего для того, чтобы поддержать реальный сектор экономики", - сказал оппозиционный политик.
По его словам, по всей стране закрываются предприятия. "Правительство им не помогает, при этом бегает по миру в поисках кредитов. Т.е. они полностью перепутали приоритеты. Реальный сектор экономики загибается, и такая беда по всей Украине. Это происходит из-за тарифов, из-за налогов, из-за отсутствия государственной поддержки и по многим другим причинам", - отметил Юрий Бойко.
Об этом, а также о проблемах с газом, что нужно сделать, чтобы снизить стоимость бензина, о вероятности досрочных парламентских выборов и другом смотрите в свежем выпуске "Ответов на вопросы".
Напоминаем, что свои вопросы и обращения вы можете оставлять в комментариях под видео, присылать их на страницу Юрия Бойко в Facebook или на электронную почту [email protected]. И не забывайте подписываться на YouTube-канал Юрия Бойко!
по теме
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко прокоментував очікування від "Нормандської зустрічі"
Хід переговорів у Парижі активно коментують в Україні - зараз із нами на зв'язку співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Земельна реформа та нормандська зустріч: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував головні питання політичного тижня
Головні питання наступного політичного тижня, а також підготовку до саміту в Нормандському форматі прокоментували сьогодні в парламентській опозиції
Добровольці, електрика, субсидії і трансплантація: які закони прийняли депутати?
Народні обранці поспішають до нового року ухвалити всі накопичені законопроекти, і хаотично формують порядок денний - за що голосували та через що сперечались?
Українські реалії та литовський досвід: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко висловив думку партії щодо земельної реформи за круглим столом
У Києві зібрались аграрії, нардепи та екс-міністр сільського господарства Литви. Говорили про продаж землі й помилки, яких свого часу припустилися у Вільнюсі
Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей
После встречи в Париже 9 декабря лидеры глав государств "нормандской четверки" опубликовали коммюнике
Діалог між президентами України та Росії необхідно продовжувати - співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Перша зустріч лідерів "нормандської четвірки" після трирічної паузи стала топ-новиною в українській політиці. Так, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко назвав проведення саміту перемогою