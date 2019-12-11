Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, отвечая на вопросы граждан на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что первые 100 дней работы нового правительства продемонстрировали его полный непрофессионализм. "Так же как и монобольшинство, Кабмин живет отдельной от страны жизнью. Они не делают ничего для того, чтобы поддержать реальный сектор экономики", - сказал оппозиционный политик.

По его словам, по всей стране закрываются предприятия. "Правительство им не помогает, при этом бегает по миру в поисках кредитов. Т.е. они полностью перепутали приоритеты. Реальный сектор экономики загибается, и такая беда по всей Украине. Это происходит из-за тарифов, из-за налогов, из-за отсутствия государственной поддержки и по многим другим причинам", - отметил Юрий Бойко.

Об этом, а также о проблемах с газом, что нужно сделать, чтобы снизить стоимость бензина, о вероятности досрочных парламентских выборов и другом смотрите в свежем выпуске "Ответов на вопросы".

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