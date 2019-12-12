"Сбежал с поезда": парень дважды убегал от военкомата [ Редактировать ]
В Запорожье парень несколько раз сбегал, чтобы не служить в армии. Об этом сообщают сотрудники военкомата.
Парень прятался от военкомов в автобусе на городской автостанции. Но, когда его все таки нашли, он еще раз решил сбежать.
"После неудачных поисков на железнодорожном вокзале группа сопровождения осуществила поиски на автостанциях автоперевозчиков. В одном из автобусов, направлявшихся на Энергодар, заметили беглеца, который после выхода из автобуса снова бросился бежать", – сообщили в военкомате.
Ранее сообщалось о том, что на сотрудника военкомата зверски напали.
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