Призывник дважды за день сбегал от отправки в армию

В Запорожье парень несколько раз сбегал, чтобы не служить в армии. Об этом сообщают сотрудники военкомата.

Парень прятался от военкомов в автобусе на городской автостанции. Но, когда его все таки нашли, он еще раз решил сбежать.

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"После неудачных поисков на железнодорожном вокзале группа сопровождения осуществила поиски на автостанциях автоперевозчиков. В одном из автобусов, направлявшихся на Энергодар, заметили беглеца, который после выхода из автобуса снова бросился бежать", – сообщили в военкомате.

Ранее сообщалось о том, что на сотрудника военкомата зверски напали.