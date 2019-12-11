В Киеве мотоциклист сбил пенсионера [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого случилось ДТП. Известно, что мотоциклист на Yamaha сбил 81-летнего пешехода. Вследствие аварии пешеход погиб на месте. Байкера госпитализировали, передает "Информатор".
По предварительной информации дедушка переходил проезжую часть улицы в запрещенном месте. Вследствие этого на него внезапно совершил наезд водитель мотоцикла. Мотоциклисту 38 лет, он житель Черниговской области. Его с телесными повреждениями доставили в больницу.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину, а также под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП.
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