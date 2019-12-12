В Україні почали продавати новорічні ялинки [ Редактировать ]
Офіційний продаж ялинок на новорічних ярмарках стартує цієї суботи. Як вирощують зелені красуні, де їх краще купувати та як перевірити ялинку на легальність - розкаже Катерина Сривкова.
Це одна з державних плантацій новорічних ялинок. На одному гектарі землі вирощують понад шість тисяч дерев.
Спочатку їх висаджують, потім проводять зарубки, прокошують їх, прополюють.
"Ми в основному заготовляємо новорічні ялинки сосни звичайної. Вона може простояти дуже довго, коли її зрубаєш, тому що у ялини обсипаються дуже швидко гілки. Ми рубаємо їх під замовлення, щоб вони потім не пропадали", - говорить Іван Середа, інженер з лісових культур ДП "Вищедубечанське лісове господарство" .
Спеціально вирощені ялинки у таких лісгоспах продають вдвічі, або навіть втричі дешевше, ніж на базарах.
"У цьому році новорічна ялинка до півтора метри коштує 100 гривень. Від півтора до двох - 120 гривень. Від двох з половиною до трьох - 250. І так вище трьох метрів за кожен метр погонний - 150 гривень", - говорить Іван Середа, інженер з лісових культур ДП "Вищедубечанське лісове господарство" .
Ті, що на продаж, чіпують спеціальними бірками, саме так можна визначити, чи легальне деревце. Бірку варто шукати на стовбурі.
Цим маленьким деревцям близько трьох років. Щоб така сосна виросла зростом з мене, знадобиться ще майже десятиліття. Звичайно, тільки якщо їм пощастить пережити браконьєрів.
Цьогоріч за незаконну вирубку браконьєрам доведеться викласти від 500 гривень до понад дві тисячі - залежно від діаметру стовбура. Хоч плантації і патрулюють цілодобово, у цій місцині поки що не впіймали жодного порушника. Лісник каже: ще зарано.
"Найбільша активність проходить 30, 31 грудня".
Утім, браконьєри не єдина небезпека для новорічних дерев. Захищати ялинки доводиться ще й від лісових мешканців.
"Водяться олені, заєць, лисиця. Вони з'їдають верхню бруньку, і тоді ялинка перестає рости. Це ялинки, яким до п'яти років. Ми оброблюємо їх репілентом, і тоді звір не поїдає їх", - говорить Євген Бруй, лісничий вищедубечанського лісництва.
Хоча офіційно ялинкові Ярмарки поки що не відкрилися, у столиці головний новорічний атрибут - уже продають.
"В яку ціну ялинки? - От 200 гривень".
На цих ялинках бірки є, зараз ми перевіримо, чи легальні вони.
Зробити це можна на сайті або у мобільному додатку "Ялинка інфо". Для перевірки треба ввести лише цифри з бірки. Ці дерева виявилися легальними - їх привезли з Волині.
по теме
У Миколаєві запрацювала майстерня доброго чарівника
У Миколаєві напередодні Дня святого Миколая запрацювала майстерня доброго чарівника. Студенти протягом тижня щовечора збирають містян, щоб власноруч підготувати ялинкові іграшки для школярів
Масовий благодійний спуск: у США Санта Клауси проїхались на лижах та сноубордах
В американському штаті Мен Санта Клауси на лижах та сноубордах традиційно проїхали місцевим гірськолижним курортом. Масовий благодійний спуск з гори на честь Різдва там влаштовують 20 років поспіль
Різдвяний хенд-мейд: як прикрасити новорічну ялинку
Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному Центрі української культури та мистецтва до 28 грудня
Выходные дни 2020: календарь праздников (инфографика)
В 2020 году в Украине официально утверждены 9 дней государственных праздников и 2 религиозных
У Вашингтоні запалили вогні головної ялинки США
Подивитись на дійство зібрались десятки тисяч людей. Почесне право засвітити різдвяне дерево цьогоріч дістала спікерка палати представників США - Ненсі Пелос