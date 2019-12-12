Офіційний продаж ялинок на новорічних ярмарках стартує цієї суботи. Як вирощують зелені красуні, де їх краще купувати та як перевірити ялинку на легальність - розкаже Катерина Сривкова.

Це одна з державних плантацій новорічних ялинок. На одному гектарі землі вирощують понад шість тисяч дерев.

Спочатку їх висаджують, потім проводять зарубки, прокошують їх, прополюють.

"Ми в основному заготовляємо новорічні ялинки сосни звичайної. Вона може простояти дуже довго, коли її зрубаєш, тому що у ялини обсипаються дуже швидко гілки. Ми рубаємо їх під замовлення, щоб вони потім не пропадали", - говорить Іван Середа, інженер з лісових культур ДП "Вищедубечанське лісове господарство" .

Спеціально вирощені ялинки у таких лісгоспах продають вдвічі, або навіть втричі дешевше, ніж на базарах.

"У цьому році новорічна ялинка до півтора метри коштує 100 гривень. Від півтора до двох - 120 гривень. Від двох з половиною до трьох - 250. І так вище трьох метрів за кожен метр погонний - 150 гривень", - говорить Іван Середа, інженер з лісових культур ДП "Вищедубечанське лісове господарство" .

Ті, що на продаж, чіпують спеціальними бірками, саме так можна визначити, чи легальне деревце. Бірку варто шукати на стовбурі.

Цим маленьким деревцям близько трьох років. Щоб така сосна виросла зростом з мене, знадобиться ще майже десятиліття. Звичайно, тільки якщо їм пощастить пережити браконьєрів.

Цьогоріч за незаконну вирубку браконьєрам доведеться викласти від 500 гривень до понад дві тисячі - залежно від діаметру стовбура. Хоч плантації і патрулюють цілодобово, у цій місцині поки що не впіймали жодного порушника. Лісник каже: ще зарано.

"Найбільша активність проходить 30, 31 грудня".

Утім, браконьєри не єдина небезпека для новорічних дерев. Захищати ялинки доводиться ще й від лісових мешканців.

"Водяться олені, заєць, лисиця. Вони з'їдають верхню бруньку, і тоді ялинка перестає рости. Це ялинки, яким до п'яти років. Ми оброблюємо їх репілентом, і тоді звір не поїдає їх", - говорить Євген Бруй, лісничий вищедубечанського лісництва.

Хоча офіційно ялинкові Ярмарки поки що не відкрилися, у столиці головний новорічний атрибут - уже продають.

"В яку ціну ялинки? - От 200 гривень".

На цих ялинках бірки є, зараз ми перевіримо, чи легальні вони.

Зробити це можна на сайті або у мобільному додатку "Ялинка інфо". Для перевірки треба ввести лише цифри з бірки. Ці дерева виявилися легальними - їх привезли з Волині.