На Донбасі поранило двох українських військових [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Попри домовленості нормандської четвірки про припинення вогню - окупанти й надалі обстрілюють позиції українських військовиків.
За добу 10 вогневих атак. На півдні Донеччини поблизу Павлополя найманці били з мінометів. У районі Кримського та Зайцевого - з гранатометів. На інших ділянках бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.
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