Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Попри домовленості нормандської четвірки про припинення вогню - окупанти й надалі обстрілюють позиції українських військовиків.

За добу 10 вогневих атак. На півдні Донеччини поблизу Павлополя найманці били з мінометів. У районі Кримського та Зайцевого - з гранатометів. На інших ділянках бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.