Американец нашел на пляже бутылку с посланием из прошлого века

В США мужчина обнаружил на пляже бутылку с запиской, которую написали в 1983 году 11-летней девочкой. Об этом сообщает Bangor Daily News.

В стеклянную бутылку Дженни Браун положила записку с посланием. Девочка поставила дату на своем послании - 14 мая 1983 год.

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Джошуа Мендес планирует отыскать эту девочку и отдать ей послание.

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