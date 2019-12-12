Мужчина обнаружил послание с прошлого века [ Редактировать ]
Американец нашел на пляже бутылку с посланием из прошлого века
В США мужчина обнаружил на пляже бутылку с запиской, которую написали в 1983 году 11-летней девочкой. Об этом сообщает Bangor Daily News.
В стеклянную бутылку Дженни Браун положила записку с посланием. Девочка поставила дату на своем послании - 14 мая 1983 год.
Джошуа Мендес планирует отыскать эту девочку и отдать ей послание.
Читайте о том, как целая семья выжила благодаря бутылке с запиской. Также мы писали о том, что бутылка вина ушла с молотка за рекордную сумму.
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