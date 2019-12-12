Людину злодія у законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині [ Редактировать ]
Довірену особу так званого злодія у законі - затримали на Луганщині. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що в регіон прибула людина "Гулі Бакинського".
Він планував встановити контроль за діяльністю злочинних груп. Його посіпака, громадянин Азербайджану, планував зустрітись із кримінальними ватажками. Затримали чоловіка у приватному будинку у Лисичанську. Під час обшуку вилучили зброю та набої.
"Під час проведення його затримання та подальших обшуків за місцем перебування правоохоронці вилучили зброю та набої до неї а також речовину яка зовні схожа на наркотичні речовини".
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