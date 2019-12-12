Партії Ізраїлю не домовились і прирекли країну на чергові вибори [ Редактировать ]
В Ізраїлі знову відбудуться парламентські вибори, вже втретє протягом останнього часу. Політичні партії і цього разу не змогли створити коаліційний уряд - повідомляє CNN.
Останній термін, щоб домовитися закінчився сьогодні опівночі. Парламентські вибори в Ізраїлі відбувалися у квітні, потім у вересні цього року. За новий парламент жителі країни голосуватимуть у березні наступного року.
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