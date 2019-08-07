Получить разрешение для посещения Крыма станет проще - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма. Об этом он заявил во время официального визита в Турцию, говорится на сайте Офиса президента.
Зеленский об этом заявил на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин.
"Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами... Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждение положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - говорится в сообщении.
Президент заявил, что оккупационная власть в Крыму пренебрегает идентичностью крымских татар. Он убежден, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Зеленский отметил, что сегодня встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский срочно созвонился с Путиным. А также Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы.
по теме
В Офисе президента назвали число сотрудников
В Офисе президента рассказали о количестве работников
Смерть украинских военных: Зеленский сделал заявление
Во вторник, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов
Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы
Владимир Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы и заместителя главы погранведомства
Зеленский одобрил зеленые номера для электрокаров
Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10405
Зеленский вернул "зеленый тариф"
Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым предусматривается порядок расчета "зеленого тарифа"