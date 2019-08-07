Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма. Об этом он заявил во время официального визита в Турцию, говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский об этом заявил на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин.

"Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами... Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждение положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - говорится в сообщении.

Президент заявил, что оккупационная власть в Крыму пренебрегает идентичностью крымских татар. Он убежден, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Зеленский отметил, что сегодня встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский срочно созвонился с Путиным. А также Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы.