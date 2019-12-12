Політики критикують, бізнесмени - пропонують ввести санкції у відповідь. У Німеччині вже відреагували на рішення палати представників Конгресу. Які заяви лунали і чи зможуть обмеження зупинити будівництво газогону "Північний потік-2"? Тетяна Логунова розкаже.

Захистити "Північний Потік-2" від американських санкцій німці намагалися різними шляхами. Офіційно - німецькі політики заявляли про готовність купувати американський скраплений газ і намір побудувати термінали для нього. Втім, як стверджують німецькі журналісти, були й неофіційні переговори.

Кілька тижнів тому, ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини найняв у Вашингтоні лобістів. Аби вони вмовили американських конгресменів проголосувати проти запровадження санкцій. Правда це чи вигадка - достеменно не відомо. У будь-якому випадку, усі спроби виявилися марними.

Реакція офіційного Берліну на рішення палати представників Конгресу дуже скупа. Адже положення про введення санкцій ще має затвердити Сенат, а потім підписати президент Дональд Трамп. Втім, очільники міністерства економіки і закордонних справ Німеччини вже оприлюднили свою позицію. Вона ідентична: "європейська енергетична політика - це справа Європи, а не Сполучених Штатів. Тому екстериторіальні санкції неприйнятні".

Є й більш радикальні коментарі. Представники німецького бізнесу вже закликають уряд ввести обмеження у відповідь. Мовляв, американські санкції вдарять, насамперед, не по Росії, а по Європі. Постраждають європейські енергетичні компанії, а Німеччина буде змушена купляти більш дорогий американський скраплений газ.

Як можливі санкції вплинуть на будівництво газогону - теж поки сказати важко. Зараз він готовий на 85 відсотків. Тобто, компанії, що займаються прокладкою труб можуть встигнути закінчити роботу до того, як санкції набудуть чинності. А можуть відмовитися працювати далі. І тоді, реалізація проекту затягнеться і cтане дорожчою.

Будівництво газогону "Північний Потік-2", незважаючи на протести України та низки інших європейських країн, почалося влітку минулого року. Запустити його планують у наступному році і прокачувати напряму з Росії до Німеччини більше 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Спочатку офіційний Берлін називав цей проєкт суто економічним, втім згодом визнав і наявність політичної складової. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не раз наголошувала: збереження транзиту газу через Україну - необхідна умова для запуску "Північного Потоку-2".

"Я не раз говорила президенту Росії, що питання ролі України, як транзитера газу, для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає про це. Тому питання "Північного Потоку-2" і транзитної ролі України тісно пов'язані", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Щоправда, про які обсяги транзиту йдеться - досі незрозуміло.