НАТО увеличило присутствие в Черном море [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличило присутствие на море, суше и в воздухе. Об этом пишет "Укринформ".
Он также поблагодарил Болгарию за предоставление кораблей для патрулирования Альянса в Черном море
"Мы согласились с важностью присутствия НАТО в регионе Черного моря. Ситуация безопасности меняется - и НАТО отвечает. Мы укрепили наше присутствие в Черноморском регионе на суше, на море и в воздухе - благодаря многонациональной боевой оперативной группе в городе Крайова, воздушному патрулированию и мощному военно-морскому присутствию", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что только в течение текущего года Альянс провел пять крупных учений в регионе Черного моря.
"Мы также увеличили помощь нашим партнерам в этом регионе, путем тренировки для военно-морских сил и береговой охраны, заходов в порты и проведения учений. Постоянная военно-морская группа НАТО проводит регулярные тренировки с кораблями Грузии и Украины, что улучшает нашу способность работать вместе с ними в Черноморском регионе", - сказал Столтенберг.
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