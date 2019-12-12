В четверг, 12 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличило присутствие на море, суше и в воздухе. Об этом пишет "Укринформ".

Он также поблагодарил Болгарию за предоставление кораблей для патрулирования Альянса в Черном море

"Мы согласились с важностью присутствия НАТО в регионе Черного моря. Ситуация безопасности меняется - и НАТО отвечает. Мы укрепили наше присутствие в Черноморском регионе на суше, на море и в воздухе - благодаря многонациональной боевой оперативной группе в городе Крайова, воздушному патрулированию и мощному военно-морскому присутствию", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что только в течение текущего года Альянс провел пять крупных учений в регионе Черного моря.

"Мы также увеличили помощь нашим партнерам в этом регионе, путем тренировки для военно-морских сил и береговой охраны, заходов в порты и проведения учений. Постоянная военно-морская группа НАТО проводит регулярные тренировки с кораблями Грузии и Украины, что улучшает нашу способность работать вместе с ними в Черноморском регионе", - сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО высказался о главной угрозе альянса.