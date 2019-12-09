Под Донецком заживо сгорел мужчина [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 декабря, в Светлодарске (Донецкая область) в многоквартирном доме на улице Победы вспыхнул пожар. Известно, что в происшествии погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилом доме.
Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины, 1957 года рождения.
Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее сообщалось, что под Харьковом в пожаре погибла женщина, а также под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.
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