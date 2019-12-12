В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью журналистам из России. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Интервью обещают показать в воскресенье вечером на телеканале "Россия".

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"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

Интервью должны показать в программе "Москва. Кремль. Путин" (в 21:00 по киевскому времени), которую ведет Владимир Соловьев, известный своими антиукраинскими высказываниями.

Ранее Зеленский рассказал, что будет с законом "о статусе Донбасса".